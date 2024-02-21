СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Делегация из Мурманска готовится к поездке на молодёжный форум «Сириус». Событие имеет международный статус, поэтому наши волонтёры будут курировать гостей из Колумбии и Панамы.

Депутаты облдумы тоже пригласили к себе в гости молодых людей, лицеистам провели экскурсию по зданию парламента. Напомним, законодательный орган празднует юбилей – 30 лет.

А вот к ребятам, а точнее маленьким пациентам областной больницы, пришли артисты Мурманского областного театра кукол. Такая поддержка им точно не будет лишней.

А ещё на этой неделе столицу Заполярья посетил легенда отечественного хоккея, чемпион России и серебряный призёр Чемпионата мира Александр Гуськов. Одна из целей - сыграть на необычной площадке, которую в мурманском порту подготовил промышленный гигант.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».