День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.02.24 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Делегация из Мурманска готовится к поездке на молодёжный форум «Сириус». Событие имеет международный статус, поэтому наши волонтёры будут курировать гостей из Колумбии и Панамы.
Депутаты облдумы тоже пригласили к себе в гости молодых людей, лицеистам провели экскурсию по зданию парламента. Напомним, законодательный орган празднует юбилей – 30 лет.
А вот к ребятам, а точнее маленьким пациентам областной больницы, пришли артисты Мурманского областного театра кукол. Такая поддержка им точно не будет лишней.
А ещё на этой неделе столицу Заполярья посетил легенда отечественного хоккея, чемпион России и серебряный призёр Чемпионата мира Александр Гуськов. Одна из целей - сыграть на необычной площадке, которую в мурманском порту подготовил промышленный гигант.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
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Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
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