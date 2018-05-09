СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Чем жил Мурманск последнюю неделю? Конечно, готовился к великому празднику – ко Дню Победы. Патриотические мероприятия, субботники, каждый участник которых почувствовал себя частью большого дела. Городские власти занимались и установко декоративных конструкций к праздничной дате. Город-герой преображался день за днём, готовясь к самому значимому для страны дню.

Обо всех этапах подготовки и тех событиях и мероприятиях, цель которых одна, чтобы молодое поколение помнило, чтобы знало историю страны: и героическую, и кровопролитную, чтобы несли эту память через годы. Журналисты Арктик-ТВ» расскажут об этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».