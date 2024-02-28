СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Шах и мат! В Мурманске завершился трёхдневный турнир «Полярный гамбит». Соревнования собрали более 100 участников, которые поборолись за призовой фонд в 250 тысяч рублей.

Определили сильнейших и в ещё одной интеллектуальной игре. «Кубок Арктики» по «Что? Где? Когда?» посетил и Анатолий Вассерман, но конкуренцию ему смогли составить и заполярные знатоки.

А еще в городе состоялось первенство России по пауэрлифтингу.

Подробно обо всём этом в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ».