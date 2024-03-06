СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Давно вы виделись со своими однокурсниками? А когда в последний раз посещали встречу выпускников? Далеко не каждый из нас может похвастаться дружбой спустя годы, но есть выпуски, которые сохранили эту связь. Выпуск МГТУ 1989 года отметил 35-летие со дня окончания обучения.

В Советское время над прививками никто не задумывался, так как они были обязательными, а вот сейчас вакцинация вызывает всё больше вопросов, ответить на которые взялась главный врач Мурманской областной детской клинической больницы.

Мамам и папам будет интересна и премьера на сцене Мурманского областного драмтеатра, где состоялся генеральный прогон спектакля «Месье Амилькар, или Человек, который платит».

Богата неделя и на спортивные события – это и детский футбол, и хоккей с мячом.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».