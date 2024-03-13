СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Как это сдать Единый государственный экзамен? Возможность сесть за парты и пройти испытание получили родители по все России - Мурманск не стал исключением. В городе состоялась акция «Сдаём вместе».

В областном центре немало одарённых школьников, участников олимпиад. Лучших из них наградили на сцене центра «Лапландия».

Ребятам будет любопытно взглянуть на выставку «Маяки России», которую открыли в Военно-морском музее Северного флота в Мурманске. Посмотреть на экспозицию могут и взрослые.

Им же будет интересна и ярмарка «На Севере – весна», старт которой дали на улице Воровского.

А ещё праздник для горожан устроил Денис Мацуев, который дал в филармонии три разных концерта.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».