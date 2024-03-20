СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Монитор во всю стену и противодронные ружья - на «Северной» котельной в Мурманске с участием губернатора торжественно открыли новый диспетчерский пульт.

А вот делегаты Международного молодёжного форума открыли для себя наш город-герой. Здесь они знакомились с культурой области, осмотрели туристические достопримечательности и промышленные мероприятия. Так же они провели акцию по сбору детских игрушек для африканского детского сада.

Насыщенными выдались выходные, во время которых народным гулянием подвели черту под Масленичной неделей, а также дали старт Празднику Севера.

Как это было, в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники» покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ»