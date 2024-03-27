СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Ход строительства новой школы на улице Советской в Мурманске, благоустройство территории радом с ручьем Чистым и новшества, которые появились в Мурманском международном лицее. Глава региона отправился в объезд по Первомайскому округу областного центра.

Слово «объезд» плотно ассоциируется с дорогами, с правилами движения, про которые вам подробно могут рассказать ЮИДовцы. Юные инспекторы организовали в Мурманске слёт.

А в городском отделении Всероссийского общества слепых презентовали выставку тактильных картин. Проект «Искусство на кончиках пальцев» даже вышел за привычные рамки.

Ещё одним культурным событием недели стало открытие выставки клуба художественной росписи.

А Мурманские татары пригласили гостей на празднике.

А как это всё было, подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».