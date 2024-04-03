СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманске состоялся 50-й лыжный марафон, на старт которого вышло рекордное число участников. Бежали спортсмены дистанции в 25 и 50 километров свободным и классическим стилями.

Юбилей отметил и коллектив Мурманского областного драматического театра. Этому учреждению в этом году исполнилось 85 лет. Выходили на сцену артисты и в военное время. И это тоже подвиг.

Решимостью нужно обладать, чтобы прыгнуть на Северный полюс из стратосферы, как это сделают приехавшие в Заполярье лётчики-космонавты.

Рекорды ставит и сфера туризма нашего региона. О ней рассказали в научной библиотеке школьникам и студентам.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».