СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманских школьников привлекают к разработке идей благоустройства общественных пространств областного центра.

А на территории Семёновского озера, берега которого за последние годы сильно преобразились, состоялись соревнования по рыболовному спорту.

Богата эта неделя и на культурные события: это и визит в Мурманск Ферганского театра из Узбекистана, и премьера спектакля для взрослых на сцене Мурманского областного театра кукол.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».