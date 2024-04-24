СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На базе Мурманской областной научной библиотеки заработал Центр профилактики когнитивных расстройств.

Но секрет долголетия, в том числе и с постоянной занятостью, работу по душе могут помочь найти в Мурманском кадровом центре.

К слову, специалисты, которые трудятся в Заполярье, стали частью проекта «Люди Севера» - большой фотовыставки, которую теперь презентовали и в областном центре.

Есть такая профессия – Родину защищать: о своём жизненном пути студентам индустриального колледжа рассказал участник спецоперации

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».