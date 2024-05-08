СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пришёл последний месяц весны. В Мурманске – пора субботников. А помочь горожанам в уборке улиц призвана техника, которая на несколько часов остановила работу, чтобы предстать перед посетителями специальной выставки в центре города.

За тем как город становится чище следит и цифровая система. Такие программы, вероятно, будут разрабатывать и школьники, осталось только успешно сдать экзамены, а главное, перед экзаменом - это уверенность. А как не волноваться, рассказали организаторы проекта «Характер северный. ЕГЭ сдадим – уверены!».

А ещё в столице Заполярья отгремел «Egg fighting championship». Что это за мероприятие, как и о том, о чём написано было выше, подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новому выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».