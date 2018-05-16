СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Чисто там, где не мусорят! Чисто там, где убирают. Обе эти истины должны друг друга дополнять. Что для этого делают городские власти и специализированные службы, кто не жалеет свой выходной день, посвящая его благому делу, журналисты «Арктик-ТВ» рассказывают в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».