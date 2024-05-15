СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманской области праздничные мероприятия, посвящённые 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, посетили более 90 тысяч жителей и гостей региона. Ключевым событием стал парад войск Мурманского гарнизона и боевой техники в областном центре.

Торжественные события развернулись и в других муниципалах региона. В большом ЗАТО и, например, Североморске.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в праздничном выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».