СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

У студентов Мурманского арктического университета появилась возможность заниматься научно-исследовательской деятельности в специальной лаборатории механики грунтов и дорожных строительных материалов.

Возможно, что здесь будут учиться и выпускники транспортно-логистического класса 8-й гимназии. Напомним, этот профильный класс в учреждении образования областного центра открыли при поддержке Мурманского морского торгового порта.

Прозвенит последний звонок и для воспитанников споротых школ города, среди которых и скейтбордисты, участники первого областного чемпиона по этому виду спорта.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».