СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Конец мая - время переживаний и надежд. Речь идёт о выпускниках, которые оканчивают школу. Для них в Долине Уюта Мурманска устроили фестиваль субкультур, на котором для нескольких тысяч ребят прозвенел поседений звонок.