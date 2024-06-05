СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманск пришло лето, но в городе не затихает театральная жизнь. Например, студия «Домино» представила спектакль «Номер 13» по пьесе известного английского драматурга Рэя Куни.

Интересно провести вечер можно не только стенах учреждения культуры, но и на побережье Семёновского озеро, куда в погожие дни приходят многие горожане. Здесь немало активностей и для юных северян, например, 1 июня в городе-герое масштабно отметили День защиты детей.

Одной из площадок праздника стал Дворец культуры имени С.М. Кирова.

Лето для подростков - это ещё и возможность подработать или сыграть в КВН. В областном центре состоялся четвертьфинал региональной Лиги клуба весёлых и находчивых.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».