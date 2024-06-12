День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.06.24 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В начале июня свой день рождения отметила российская полиция. Торжественное построение по этому случаю состоялось в центре Мурманска. Кто как не правоохранители знают, как вести себя в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом детям рассказали в «Академии телевидения».
Если ученики медиашколы уже отметили выпускной, то студенты колледжа Момота ещё сдают экзамены. Впрочем, им это не помешало отметить 17 годовщину суза, при этом полакомившись 100-килограммовым тортом.
Не затихает жизнь и в стенах Дома молодёжи, где организовали мастер-класс по «Flow ar» - искусству, сочетающему танцы и жонглирование.
Танцевать на сцене приходится и артистам Драматического театра Сереного Флота, которые будут закрывать сезон спектаклем «Свои люди сочтемся». Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
михаил
31.05.24 21:07
Почему не отключают отопление понятно,но уменьшить температуру теплоносителя реально же?
Комментарий к новости:Отключение отопления задерживается, но к ремонту систем всё готово
Вера Кузнецова
29.05.24 10:29
Добрый день. Что значит убрать критерий "Дети Великой Отечественной войны"?! В возрасте 80 лет уже зубы не нужны? Пусть без зубов доживают? Почему такое не уважение? Добавить участников СВО, но не уб
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