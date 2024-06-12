СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В начале июня свой день рождения отметила российская полиция. Торжественное построение по этому случаю состоялось в центре Мурманска. Кто как не правоохранители знают, как вести себя в интернете, чтобы не стать жертвой мошенников. Об этом детям рассказали в «Академии телевидения».

Если ученики медиашколы уже отметили выпускной, то студенты колледжа Момота ещё сдают экзамены. Впрочем, им это не помешало отметить 17 годовщину суза, при этом полакомившись 100-килограммовым тортом.

Не затихает жизнь и в стенах Дома молодёжи, где организовали мастер-класс по «Flow ar» - искусству, сочетающему танцы и жонглирование.

Танцевать на сцене приходится и артистам Драматического театра Сереного Флота, которые будут закрывать сезон спектаклем «Свои люди сочтемся». Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».