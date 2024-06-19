СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В областном центре у памятника «Печная труба» отметили День стойкости и мужества мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

Отроенный после военных лет город продолжает развиваться, в том числе в сфере медицины. Сотрудники больниц и поликлиник, к слову, отметили в прошедшее воскресенье свой профессиональный праздник.

Но даже врачам нужен отдых, а если нет возможности уехать за пределы региона, то можно ли отдохнуть летом в Заполярье? Журналисты «Арктик-ТВ» решили спросить об этом у горожан.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».