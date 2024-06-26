СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске отметили День памяти и скорби. Помимо митингов, один из которых состоялся в 4 утра, у мемориал Защитникам Советского Заполярья организовали акцию «Огненная картина войны».

Картину, но уже мирной жизни, представил перед жителями улицы Старостина глава города Мурманска. Юрий Сердечкин встретился с горожанами, чтобы рассказать им о строительстве уникального ФОКа.

О том как изменить городской ландшафт думают и студенты Высшей школы экономики и Мурманского арктического университета, которые вместе создадут проекты по урбанистике.

А вот Мурманский спорткомплекс «Авангард» уже меняется. Например, здесь появилась площадка для игры в пляжный волейбол и даже состоялись первые соревнования.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».