СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске на большой ярмарке вакансий, были представлены крупнейшие предприятия региона.

А ещё на этой неделе в областном центре соревновались собаководы в дисциплине служебное троеборье. По соседству с «Авангардом», на площадке которого были организованы соревнования, находится Военно-морской музей Северного флота. В его стенах передали иконы «Заступники русских моряков». Участие в событии принял известный путешественник Фёдор Конюхов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».