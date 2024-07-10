СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Ряд стратегических сессий по обсуждению изменений в план развития региона состоялся в Мурманске. На этой неделе они касались тем медицины и культуры.

К слову, мы решили узнать, как в городе развивается когда-то очень популярное направление – буккроссинг.

А вот что точно не стоит на месте, так это вопрос украшения летних улиц цветами. Например, в центре Мурманска уже разбили большую цветочную клумбу.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».