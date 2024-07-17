СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Вопросы цифровизации Мурманской области обсудили на новой стратегической сессии.

А вот пенсионеры города Мурманска слушали лекцию по методикам тренировки памяти.

А ещё из областного центра в Борисоглебский стартовали лонгбордисты, за их уникальным путешествием следят многие.

А ещё «Солнышко в руках» подарила жителям и гостям города группа «DEMO», выступившая на одной из площадок Мурманска.

Подробно всё покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».