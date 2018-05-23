СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

О патриотизме в Мурманске вспоминают не только перед Днем Победы. К празднику стараются сделать городские улицы особенно нарядными. Май – пора славить подвиги ветеранов, начало сезона озеленения дворов и скверов.

Традиционно в это время садоводы-любители и мастера прикладного творчества берут в руки инструменты и саженцы. Горожане приводят в порядок палисадники, которых стало много в городских дворах. Именно сейчас стартует любимый многими конкурс «Мой зелёный город – мой уютный дом». Подробнее о нём и других событиях Мурманска расскажут журналисты «Арктик-ТВ» программе «Мурманск. Городские хроники»