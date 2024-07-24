СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В областном центре завершился фестиваль уличного искусства «РОСТ», художники поработали и в центре города.

В Министерстве образования и науки Мурманской области подвели итоги государственных экзаменов, а также подписали соглашение о строительстве двух образовательно-производственных центров. Они появятся на базах Мурманского индустриального колледжа и колледжа имени Момота.

В областном центре завершился фестиваль уличного искусства «РОСТ», художники поработали и в центре города.

А ещё у нас теперь можно покататься на сапах, причём не уезжая за пределы Мурманска.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».