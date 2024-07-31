СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Туристический потенциал региона растёт с каждым годом. Для дальнейшего развития этого направления представители профильного комитета встретились со специалистами авиакомпании, которая регулярно совершает рейсы в наш северный край.

Жилые дома в Мурманске - его лицо, на которое обращают внимание и гости столицы Заполярья. А лето активный период ремонтных работ, которые идут повсеместно.

Возможно, туристов заинтересует и экспозиция фабричных кукол, которую открыли в выставочном зале города или труды Валентины Шмарук, которая, правда, занимается творчеством в Росляково.

А ещё приезжих может растрогать история пса Гидранта.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».