СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманской областной больнице учатся менять аортальные клапаны на сердце. Уникальная операция позволяет продлить жизнь, в основном такое вмешательство необходимо пожилым людям.

Хотя, например, по 72-летнему Фёдору Конюхову сложно судить о старости. Путешественник вернулся из Арктики в Мурманск, поставив в высоких широтах несколько мировых рекордов.

В областном центре в это время кипят дорожные работы, но хватает и мест для творчества.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Городские хроники».