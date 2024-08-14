СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Даже в последний месяц лета в Мурманске не останавливается жизнь. Например, в «Огнях Мурманска» провели фестиваль «РыбаФест», участники которого соревновались в приготовлении ухи.

А ещё в областном центре отметили День физкультурника и проводили в дальний путь от причалов «Атомфлота» «Ледокол знаний».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».