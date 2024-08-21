СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и заместитель Министра науки и высшего образования Денис Секиринский встретились с представителями науки региона.

А современные школьники имеют все шансы совершить какое-либо открытие, особенно, учитывая, модернизацию образовательных учреждений.

Сегодня преображают не только классы, но и пространства рядом с образователями учреждениями, например, в детском саду на улице Достоевского, где в рамках акции высадили деревья и цветы.

А вот мурманские автоинспекторы продолжают борьбу с мотоциклистами, которые выезжают на дороги без прав и других разрешающих вождение документов.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».