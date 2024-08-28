СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В последние дни лета барк «Седов» гостит в Мурманске.

Посмотреть на знаменитый парусник могут и школьники, которые готовятся к новому учебному году. Снять волнение ребятам в этот период помогает и открытое в Росляково пространство «СОПКИ» и недавно состоявшийся в городе косплей фестиваль.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуску программы «Мурманск. Городские хроники».