СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Учебные заведения Мурманска продолжают преображать в рамках проекта «Арктическая школа». Совсем скоро в 21-й школе откроют ресурсный класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

В Мурманске дали старт и нескольким выставкам, которые будут интересны старшим школьникам или студентам, которые могут, к слову, запустить своё дело, благодаря проекту опорного вуза «МАУ.Стартап-2024».

А ещё у ДК Кирова снова зацвела сирень.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».