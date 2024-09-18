День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.24 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Из Мурманска в Арктику на уникальной ледостойкой платформе отправилась экспедиция «Северный полюс-42». Учёным предстоит провести в северных широтах комплекс исследований.
На Заполярье можно посмотреть и с точки зрения искусства. Так, в городе-герое открыли выставку Николая Морозова, живопись которого во многом посвящена нашему региону.
А ещё у нас продолжается фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче».
А футбольный клуб «Север» на домашнем поле поборолся за чемпионский титул с командой СШ «Ленинградец» и победил!
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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Последние комментарии
рамиз
17.09.24 19:43
Хочу поехать добровольцы
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
Комментарий к новости:В районном суде Мурманска продолжается рассмотрение дела банды Николая Качана
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
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