СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Из Мурманска в Арктику на уникальной ледостойкой платформе отправилась экспедиция «Северный полюс-42». Учёным предстоит провести в северных широтах комплекс исследований.

На Заполярье можно посмотреть и с точки зрения искусства. Так, в городе-герое открыли выставку Николая Морозова, живопись которого во многом посвящена нашему региону.

А ещё у нас продолжается фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче».

А футбольный клуб «Север» на домашнем поле поборолся за чемпионский титул с командой СШ «Ленинградец» и победил!

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».