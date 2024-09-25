СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В стенах мурманской «Кировки» дали старт фольклорной экспедиции по выявлению объектов нематериального этнокультурного достояния.

А в центре «Лапландия» состоялись встречи в рамках акции «Неделя безопасности дорожного движения».

ПДД нужно твёрдо знать и студентам - первокурсникам, для которых на Центральном стадионе профсоюзов устроили День здоровья.

У воспитанников МАУ давно есть документы, удостоверяющие личность, но 17 мурманских школьников получили свои первые паспорта на этой неделе. Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новому выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».