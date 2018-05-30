СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

А ничего, что уже неделю температура в районе 8 - 16, а ночью 4 - 6?

Такой перекос в росте зарплат - соцсфера и экономика - не есть хорошо. Бюджет проедает налоги, которые зарабатывают на предприятиях.

FynjyT

Как хорошо научились наши чиновники передёргивать факты. Уровень смертности в нашем регионе всегда был лучше, чем у соседей по СЗФО, так как у нас многие пенсионеры выезжают из области в тёплые края,