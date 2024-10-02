СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Всё для победы в СВО стремятся делать многие наши земляки. И за их вклад, за доброту и отзывчивость лучшие из них получили награды от Народного фронта. Поблагодарить этих людей в Мурманск приехала российская певица Мара.

Участники церемонии, легко могли принять участие в «Литературном диктанте», для это нужно было подняться из Центра современного искусства в научную библиотеку.

А в стенах МАУ состоялась встреча с Героем России космонавтом Сергеем Волковым.

Не беремся утверждать, что космонавты любят пельмени, но то что многие жители Мурманска уважают это блюдо – это точно.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».