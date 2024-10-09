СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске отметили 108-ю годовщину со дня основания города.

К этому событию приурочили и традиционную встречу с почётными жителями региона, и открытие обновленного сквера на проспекте Героев-североморцев в областном центре.

В череде праздничных мероприятий состоялось и награждение победителей конкурса профмастерства «Учитель города-2024».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».