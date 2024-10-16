СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

На центральной площади Мурманска начались работы по переустройству сетей и подготовки к будущему благоустройству. При этом строители не перекроют территорию вдоль проспекта Ленина, не затронут и остановку общественного транспорта. Отключений электроэнергии в домах обещают избежать.

А вот избежать небольшой пробки в центре города у организаторов акции «Светлячок» не получилось. Впрочем, после водители будут более внимательны за рулем.

Запомнилась ушедшая неделя и рядом культурных событий: гастролями Санкт-Петербургского Молодёжного театра на Фонтанке и празднованием 128-й годовщины Росляково.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».