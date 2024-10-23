СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Молодёжь Заполярья начала обучение по проекту «Молодой бизнес Арктики».

А ещё стали известны победители II Всероссийского студенческого медиахакатона «Первые кадры», который в этом году объединила тема «На Севере- жить».

Итоги летней кампании подвели и студотряды региона.

Молодым людям и девушкам, да, и всем, кто старше 18 лет, стоит заглянуть на выставку «Венера советская», открытую в Мурманске.

Спорт тоже искусство - в городе состоялись первые в сезоне соревнования по плаванию. Их особенность в том, что болельщиков - пап поздравили с Днём отца.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».