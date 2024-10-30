СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманскую Долину Уюта планируют реконструировать. А если быть точнее, то вдохнуть в неё новую жизнь. Чтобы любимое мурманчанами место стало современным и комфортным, здесь построят дом и благоустроят территорию.

В центре занятости населения мурманских студентов познакомили с работой правоохранительных органов.

Двор на улице Старостина преобразили до неузнаваемости. Теперь там можно комфортно отдыхать взрослым и детям.

Искусство нужно двигать в массы, а помогают в этом местные художники, которые делятся своим творчеством с мурманскими ценителями. Таким примером можно назвать Ирину Сергиенко, открывшую персональную выставку.

Танцы – это жизнь. А как жить красиво и в ритме, рассказали участники коллектива «Вдохновение».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».