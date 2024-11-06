День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.24 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
Мурманчане присоединились к акции «Большой этнографический диктант». Она направлена на знакомство с культурой народов России.
В Мурманске провели творческую встречу «В единстве народна – сила России». На ней ветераны боевых действий поделились своей поэзией и песнями.
В Мурманске провели 14-ю конференцию регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. Выбирали представителей совета организации.
10 молодых иностранных представителей СМИ приехали в Мурманск в рамках Всероссийского образовательного форума «ШУМ». В этом году главной темой проекта стала журналистика.
Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»
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Последние комментарии
Константин Петрович
01.11.24 15:18
Сообщая о снижении актов о смерти, было бы неплохо сообщить, что и число жителей Мурманской области всё время снижается: рождаемость падает, выезжают больше людей. Меньше жителей - меньше смертност
Галина
31.10.24 16:51
24.09.2024 отправлены две посылки сыну, до сих пор не плучил.
Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
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