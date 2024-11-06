СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Мурманчане присоединились к акции «Большой этнографический диктант». Она направлена на знакомство с культурой народов России.

В Мурманске провели творческую встречу «В единстве народна – сила России». На ней ветераны боевых действий поделились своей поэзией и песнями.

В Мурманске провели 14-ю конференцию регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области. Выбирали представителей совета организации.

10 молодых иностранных представителей СМИ приехали в Мурманск в рамках Всероссийского образовательного форума «ШУМ». В этом году главной темой проекта стала журналистика.

Обо всём этом подробно покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники»