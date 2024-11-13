СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

«Слепому подарили краски» - выставку с таким названием открыли в Мурманске. Уникальный проект у нас в городе представили специалисты из Санкт-Петербурга.

А вот специалист из опорного вуза рассказала ученикам «Академии телевидения» о работе журналиста. «Успех в нашем деле – понятие философское», - уверена Надежда Хохлина.

А вот результат работы участников фестиваля «Мурманские пряники» более заметен. Мастера создали настоящее сладкое произведение искусства. Таким не стыдно полакомиться и на Новый год.

К слову, череду декабрьских выходных дней некоторые народные избранники Госдумы предложили увеличить. Как к такой инициативе отнеслись жители Мурманска, смотрите в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».