СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске наградили победителей фестиваля «Арктическая сцена». Среди лауреатов оказались и коллективы театров города.

Неплохо у нас обстоят дела и с креативной индустрией и биотехнологиями. Эти темы несколько дней будут обсуждать участники профильных форумов.

При этом жители столицы Заполярья не забывают про бережливое природопользования. Мурманск стал площадкой, где дали старт акции «Экодиктант».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».