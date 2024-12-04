СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске стартовала ежегодная благотворительная акция «Новогоднее чудо». Неравнодушные жители региона могут совершить для детей из социальных учреждений области новогоднее чудо.

В атмосфере веселья состоялся и Кубок губернатора по КВН.

А вот участникам «Первого бала» было не до шуток. Они сосредоточенно танцевали под серьёзную музыку Симфонического оркестра регионов Арктической зоны.

И юмор, и любые активности - хорошие способы побороть хандру полярной ночи.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».