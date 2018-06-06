СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Пока выпускники 9-х и 11-х классов готовятся и сдают экзамены остальные школьники и дети, кто ещё только собирается сесть за парту, проводят время более интересно и разнообразно. В городе стартовала первая смена летних лагерей.

Но тех, кто решился вернуться в образовательные учреждения, ждут не учебники, а развлекательная программа и вкусные завтраки с обедами. Но и это не всё, чем в Мурманске можно заняться во время каникул. Любой желающий, например, мог стать участником фестиваля мыльных пузырей, который прошёл в 2 июня. И это только один из праздников, который организуют городские власти. При том, что работы у администрации хватает, так к новому учебному году нужно подготовить детские сады. В школах и лицеях сейчас идут ремонты, меняют окна. Об этом журналисты «Арктик-ТВ» расскажут в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».