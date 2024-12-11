СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске состоялся окружной форум «Семья на первом месте». Участие в нём приняла и уполномоченный при Президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Так же в городе-герое подвели итоги проекта «МАУ. Стартап-2024». Его победители получили сертификаты по 100 тысяч рублей.

А в стенах Ледового дворца состоялся праздник «Сила Севера – в людях». Он собрал более 2000 добровольцев и представителей молодёжных объединений Мурманской области.

Подробно обо всём покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».