СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Побороть хандру полярной ночи можно с помощью юмора. Это доказал финал региональной лиги КВН, который проходил в Мурманске более двух часов. Зрители наслаждались, а команды боролись за право отправиться в Сочи.

С юмором можно подойти и к выбору новогоднего подарка. Так, юные журналисты «Академии телевидения» спросили у горожан, как они готовятся к предстоящему празднику.

Неплохой вариант для презента – живой цветок в красивом горшке, такой не увянет через пару дней и украсит интерьер квартиры или офиса.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».