СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Официальное окончание полярной ночи на Севере принято отмечать с размахом. Первые лучи солнца мурманчане по традиции встретили на Солнечной горке.

Ещё в Мурманске состоялся первый в этом году шахматный турнир.

А в Отделе народного искусства и ремёсел прошла творческая встреча с художником Виктором Шибаловым, который презентовал в стенах учреждения свою персональную выставку.

Сказочные пейзажи автора кому-то могут напомнить об отпуске или хотя бы новогодних каникулах, которые, увы, подошли к концу. Но впереди еще будут праздники, например, Крещение.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».