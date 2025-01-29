СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Что такое «Честный знак»? Как его оформить? А зачем он нужен? Ответы на эти и другие вопросы дали мурманским предпринимателям во время организованной региональным отведением «Опоры России» конференции.

Можно ли сделать Солнце брендом? Да, так, например, как случилось с праздником, который отмечают в областном центре ежегодно.

Но начало года - это не только череда торжественных событий, но и спортивных соревнований.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».