СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Технологии дистанционного мониторинга здоровья уже внедряют в медицинских учреждениях Мурманска. В этом году эту программу будут масштабировать на все муниципалитеты региона. Большой семинар с презентацией устройств по контролю за показателями организма и их возможностей состоялся в областном центре.

А ещё в Мурманске состоялись соревнования по регби на снегу и первенство по дзюдо.

Спортивную повестку недели разбавила презентация спектакля «Мурманский вальс» в областном драмтеатре. Постановка, которая пока находится на стадии читки, расскажет зрителю трогательную историю двух сирот на фоне нового расцвета для города.

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».