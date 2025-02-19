СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

Тему религии и души затронули и стенах МАУ, где выступил известный психолог, профессор МГУ Борис Братусь. Его считают автором такого понятия как христианская психология.

А представители МЧС часто напоминают жителям Мурманской области о пожарной безопасности. В этот раз специалисты провели рейд по одному из гаражных кооперативов Мурманска, в котором недавно случилось возгорания и погибли люди.

Что касается медицины, то в Мурманске теперь без выходных работают кабинеты неотложной медицинской помощи.

Помощь оказали и лисе Марфе! Сделали это участники общественной организации «Дети-Ангелы Мурмана».

Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».