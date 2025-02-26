СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники

В Мурманске в современную девятиэтажку на улице Полярные Зори в ближайшее время заселятся семьи из аварийных домов. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке им вручил Андрей Чибис.