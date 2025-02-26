День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.25 20:00
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроники
В Мурманске в современную девятиэтажку на улице Полярные Зори в ближайшее время заселятся семьи из аварийных домов. Ключи от новых квартир в торжественной обстановке им вручил Андрей Чибис.
Глава региона принял участие в открытии Духовного реабилитационно-спортивного центра «Защитники Отечества», который построили рядом с храмом Спаса на водах.
Запомнилась эта неделя и спортивным событием - самым крупным в Заполярье шахматным турниром «Полярный гамбит», призовой фонд которого составил полмиллиона рублей.
Подробно обо всём этом покажут и расскажут журналисты «Арктик-ТВ» в новом выпуске программы «Мурманск. Городские хроники».
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